Косметолог дала советы, как в холода сохранить кожу здоровой

Зимой кожа испытывает на себе целый ряд травмирующих факторов вроде низких температур и сухого воздуха. Из-за них нарушается связь между клетками кожи, что приводит к шелушению. О том, как этого избежать, "Газете.ру" рассказала дерматовенеролог, косметолог, трихолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Алёна Романова.

В первую очередь, по её словам, обычный гель для душа необходимо заменить на масло для душа, а также перестать активно растираться полотенцем после водных процедур. При сильном же шелушении Романова рекомендует приобрести крем с мочевиной с концентрацией в 10% для взрослых и 5% — для детей.

"Его наносят после душа на всё тело — от шеи до пяток. Использовать такой крем рекомендуется через день, но обладатели очень сухой кожи могут применять его ежедневно", — добавила специалист.

Для профилактики нелишним будет пропить курс витамина D, а если проблема наблюдается из года в год — посетить дерматолога и проверить уровень белков. Романова предупреждает, что дефицит, например, филаггрина требует медикаментозной терапии и специальных кремов.

Также советы по уходу за кожей в зимнее время дала косметолог, основатель центра красоты LL Beauty Лана Аббасова. Она рассказала РИАМО, что лучше отказаться от горячего душа, перейдя на контрастный, и использовать раз в неделю скраб для тела. При этом важно соблюдать водный баланс и не мыть замёрзшие руки под горячей водой, дабы не спровоцировать изменения в сосудах из-за термического шока.

"Пока стоит холодная погода утром и вечером, наносите средство, например, обогащённое кислотами омега-3 и 6 для питания, защиты и восстановления", — добавила она.

Помогут и растительные масла. По словам косметолога, они нужны для питания эпидермиса и его качественной защиты. Их можно добавить в воду перед приёмом ванной или нанести на тело. Последний совет — использование успокаивающих и питательных масок. Аббасова уверяет, что они помогут восстановить эластичность эпидермиса и восполнят недостаток питания.