Лавров назвал неожиданной для всех трагическую смерть Макея

Трагическая смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея стала для всех неожиданностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что министр был настоящим патриотом и искренним другом России.

"Трагический повод для посещения Посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей Родины и большого, искреннего друга нашей страны", — сказал Лавров.