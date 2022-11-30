Лавров назвал неожиданной для всех трагическую смерть Макея
Лавров: Макей был искренним другом РФ, его трагическая смерть стала неожиданной для всех
Трагическая смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея стала для всех неожиданностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что министр был настоящим патриотом и искренним другом России.
"Трагический повод для посещения Посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей Родины и большого, искреннего друга нашей страны", — сказал Лавров.
По итогам визита в Посольство Белоруссии в Москве глава российского МИД также оставил в книге соболезнований запись в память о белорусском коллеге.
Напомним, о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно 26 ноября. Он занимал данный пост с 20 августа 2012 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра. Похороны Владимира Макея состоялись 29 ноября на Восточном кладбище в Минске.
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