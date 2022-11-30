Столтенберг посоветовал Украине не думать сейчас о членстве в НАТО
Столтенберг заявил, что Украине стоит сейчас думать не о членстве в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине не торопиться и двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом". По его оценке, сейчас Незалежной стоит думать не о вступлении в альянс, а озаботиться более важным вопросом сохранения как независимого государства.
"Надо двигаться шаг за шагом, сейчас главное — это сохранение Украины", — объяснил Столтенберг во время выступления по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте.
Он напомнил о существовании разных этапов сотрудничества для стран, стремящихся к полноценному членству в Североатлантическом альянсе.
Напомним, 30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, — это весьма холодно восприняли в самом альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме. Позже стало известно, что заявку Украины на вступление в альянс поддержали Греция и Польша.
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