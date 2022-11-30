Столтенберг посоветовал Украине не думать сейчас о членстве в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине не торопиться и двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом". По его оценке, сейчас Незалежной стоит думать не о вступлении в альянс, а озаботиться более важным вопросом сохранения как независимого государства.