Путин — о смерти патриарха китайской политики: Память о нём сохранится в моём сердце

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования китайскому коллеге Си Цзиньпину в связи со смертью бывшего председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. Глава государства отметил вклад патриарха китайской политики в отношения Пекина и Москвы.

Путин считает, что с именем Цзэминя неразрывно связан важный период новейшей истории КНР, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением позиций на мировой арене. Он назвал политика искренним другом России и подчеркнул, что он внёс неоценимый вклад в вывод российско-китайских отношений на уровень доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году президентом РФ и бывшим китайским лидером, заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей, заметил Путин.

"Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моём сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая", — заявил российский лидер.