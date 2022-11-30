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30 ноября, 12:53

Путин — о смерти патриарха китайской политики: Память о нём сохранится в моём сердце

Путин направил Си Цзиньпину соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

<p>Владимир Путин и Цзян Цзэминь. Фото © Kremlin.ru</p>

Владимир Путин и Цзян Цзэминь. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования китайскому коллеге Си Цзиньпину в связи со смертью бывшего председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. Глава государства отметил вклад патриарха китайской политики в отношения Пекина и Москвы.

Путин считает, что с именем Цзэминя неразрывно связан важный период новейшей истории КНР, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением позиций на мировой арене. Он назвал политика искренним другом России и подчеркнул, что он внёс неоценимый вклад в вывод российско-китайских отношений на уровень доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году президентом РФ и бывшим китайским лидером, заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей, заметил Путин.

"Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моём сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая", — заявил российский лидер.

Напомним, Цзян Цзэминь скончался сегодня в возрасте 96 лет. В последние годы политический деятель страдал лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов. О том, что у Цзян Цзэминя серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно после его отсутствия на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая, которое он ни за что бы не пропустил.

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