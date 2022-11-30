Путин — о смерти патриарха китайской политики: Память о нём сохранится в моём сердце
Путин направил Си Цзиньпину соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
Владимир Путин и Цзян Цзэминь. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования китайскому коллеге Си Цзиньпину в связи со смертью бывшего председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. Глава государства отметил вклад патриарха китайской политики в отношения Пекина и Москвы.
Путин считает, что с именем Цзэминя неразрывно связан важный период новейшей истории КНР, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением позиций на мировой арене. Он назвал политика искренним другом России и подчеркнул, что он внёс неоценимый вклад в вывод российско-китайских отношений на уровень доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году президентом РФ и бывшим китайским лидером, заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей, заметил Путин.
"Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моём сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая", — заявил российский лидер.
Напомним, Цзян Цзэминь скончался сегодня в возрасте 96 лет. В последние годы политический деятель страдал лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов. О том, что у Цзян Цзэминя серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно после его отсутствия на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая, которое он ни за что бы не пропустил.