Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 12:32

Глава Перми обратился к горожанам после смертоносного пожара на ТЭЦ

Глава Перми Дёмкин обратился к горожанам после крупного пожара на ТЭЦ-9

Глава Перми Алексей Дёмкин заверил жителей города в том, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла в краевом центре.

"Хочу всех успокоить: поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2", — приводит заявление градоначальника Ura.ru.

Дёмкин также подтвердил, что жертвой страшного пожара на территории ТЭЦ-9 на улице Промышленной, 103 стал один человек, ещё двое доставлены в больницу с ожогами. Лайф выяснил личность 31-летнего погибшего.

Лайф публикует видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ в Перми

Лайф публикует видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ в Перми

Обложка ©

Telegram / SHOT

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров