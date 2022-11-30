Глава Перми обратился к горожанам после смертоносного пожара на ТЭЦ
Глава Перми Дёмкин обратился к горожанам после крупного пожара на ТЭЦ-9
Глава Перми Алексей Дёмкин заверил жителей города в том, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла в краевом центре.
"Хочу всех успокоить: поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2", — приводит заявление градоначальника Ura.ru.
Дёмкин также подтвердил, что жертвой страшного пожара на территории ТЭЦ-9 на улице Промышленной, 103 стал один человек, ещё двое доставлены в больницу с ожогами. Лайф выяснил личность 31-летнего погибшего.
Telegram / SHOT