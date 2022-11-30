Лайф узнал личность погибшего в результате пожара на ТЭЦ в Перми

При пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб один человек. По данным источника Лайфа, им оказался 31-летний монтажник Станислав С.

Напомним, сегодня пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми, в результате которого пострадали три человека. Двое из них были доставлены в ожоговое отделение, а ещё один находится в состоянии клинической смерти, он в реанимации. Как уже сообщал Лайф, приблизительная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте работают 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.