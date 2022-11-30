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30 ноября, 11:02

Лайф узнал личность погибшего в результате пожара на ТЭЦ в Перми

При пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб один человек

<p>Погибший Станислав С. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/46808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибший Станислав С. Обложка © t.me / SHOT

При пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб один человек. По данным источника Лайфа, им оказался 31-летний монтажник Станислав С.

Погибший являлся сотрудником компании "ВСТ-реконструкция", которая выполняла ремонтные работы на ТЭЦ.

Лайф публикует видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ в Перми

Лайф публикует видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ в Перми

Напомним, сегодня пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми, в результате которого пострадали три человека. Двое из них были доставлены в ожоговое отделение, а ещё один находится в состоянии клинической смерти, он в реанимации. Как уже сообщал Лайф, приблизительная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте работают 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

Артур Белкин

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