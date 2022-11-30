"Чувствуешь себя идиотом": Волочкова рассказала, почему судится с петербургскими коммунальщиками

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что винит одну из петербургских управляющих компаний в потопе, случившемся в её квартире. Из-за этого она даже подала в суд на коммунальщиков и уверяет, что они долгое время не следили за состоянием кровли.

"У меня протекла крыша... [Виновна] управляющая компания, которой я 20 лет подряд исправно плачу деньги за коммуналку и за все услуги соответственно, при этом не пользуюсь ничем", — рассказала артистка телеканалу "360".

Жилплощадь с расписанными художниками из Эрмитажа потолками Волочковой подарил её бывший возлюбленный — предприниматель Сулейман Керимов. Последние 20 лет она не живёт в квартире, так как сменила прописку на московскую.

При этом ранее аварии там уже случались неоднократно. Например, год назад произошёл очередной потоп, а ущерб от него был оценён в 3,5 миллиона рублей.

"Была разрушена практически вся квартира: окна, паркет, камин. Короче, три комнаты одного крыла были разрушены. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что ущерб моей квартире принесён на 3,5 миллиона рублей. Да, там дорогущие все материалы: светильники, бра, мебель, паркет", — добавила она.

При этом УК ищет крайних, обвиняя в аварии соседа, проживающего этажом выше. Но балерина не верит в его причастность, так как он сам давно борется с коммунальщиками, предлагая сделать ремонт фасада.

"УК всегда находят крайних — того, кого нет... Очень тяжело такие споры выдерживать. Знаете, чувствуешь себя просто идиотом, потому что тебе должны денег, а ты будто ещё и не прав", — заключила она.