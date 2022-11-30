Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 10:39

Одесский горсовет постановил снести памятники Екатерине II и Суворову

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В Одессе снесут памятники основателям города — монументы императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова. Соответствующее решение принял городской совет, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Демонтаж и перенос памятника основателям поддержали 43 депутата — 97,7% из числа присутствующих. Что касается скульптуры Суворова, то за её снос проголосовало 93,2% — 41 депутат.

В последнее время российские памятники в Одессе, как и во многих других украинских городах, подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.

"Ты следующий": В Одессе вновь осквернили памятник Суворову, намекнув на его скорый снос

"Ты следующий": В Одессе вновь осквернили памятник Суворову, намекнув на его скорый снос

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров