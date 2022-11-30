Одесский горсовет постановил снести памятники Екатерине II и Суворову

Демонтаж и перенос памятника основателям поддержали 43 депутата — 97,7% из числа присутствующих. Что касается скульптуры Суворова, то за её снос проголосовало 93,2% — 41 депутат.

В последнее время российские памятники в Одессе, как и во многих других украинских городах, подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.