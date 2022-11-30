Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников вырастут более чем на 8% в 2023 году

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рост зарплат бюджетников в 2023 году составит более 8%, что заложено в федеральный бюджет на 2023–2025 годы.

"Пенсии в следующем году вырастут на одну тысячу рублей, как и ранее было запланировано. Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%", — отметил глава Минфина в кулуарах Совета Федерации.

Он также отметил, что зарплаты военнослужащих растут в соответствии с ранее принятыми решениями, а правоохранителей — с опережающими темпами.