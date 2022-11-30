Шойгу: ВС РФ тестируют в СВО новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии, прежде всего с применением разведывательно-ударных огневых комплексов с беспилотниками. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения", — заявил Шойгу коллегии военного ведомства.

По его словам, речь идёт о разведывательно-ударных огневых комплексах, которые включают в себя в том числе и беспилотники, а также о других современных образцах вооружения.

Министр обороны также заметил, что в ходе боевых действий на Украине совершенствуется и контрбатарейная борьба. Так, например, дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка" наносят результативные удары по вооружению, которое поставляется Киеву западными странами.