ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 ноября 2022, 10:12

Шойгу: ВС РФ тестируют в СВО новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии, прежде всего с применением разведывательно-ударных огневых комплексов с беспилотниками. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения", — заявил Шойгу коллегии военного ведомства.

По его словам, речь идёт о разведывательно-ударных огневых комплексах, которые включают в себя в том числе и беспилотники, а также о других современных образцах вооружения.

Министр обороны также заметил, что в ходе боевых действий на Украине совершенствуется и контрбатарейная борьба. Так, например, дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка" наносят результативные удары по вооружению, которое поставляется Киеву западными странами.

Российские Ту-95 и китайские Хун-6К провели совместное патрулирование
Российские Ту-95 и китайские Хун-6К провели совместное патрулирование

Ранее глава ведомства заявил, что в 2023 году гособоронзаказ будет увеличен практически в полтора раза, что даст возможность обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar