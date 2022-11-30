Инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев, рассказал Шойгу

Военной подготовкой формирований, в которые входят мобилизованные граждане, занимаются более трёх тысяч инструкторов. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, для обучения задействовано более ста российских и белорусских полигонов.

"К боевой учёбе новых воинских формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше трёхсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев", — сообщил Шойгу.

Министр обороны также добавил, что на данный момент подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчётов артиллерийских систем, ПВО, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, а также аппаратной связи.