Инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев, рассказал Шойгу
Шойгу: К боевой учёбе мобилизованных привлечено около трёх тысяч инструкторов
Военной подготовкой формирований, в которые входят мобилизованные граждане, занимаются более трёх тысяч инструкторов. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, для обучения задействовано более ста российских и белорусских полигонов.
"К боевой учёбе новых воинских формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше трёхсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев", — сообщил Шойгу.
Министр обороны также добавил, что на данный момент подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчётов артиллерийских систем, ПВО, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, а также аппаратной связи.
Ранее в Минобороны рассказали, что в Сибири продолжается интенсивная подготовка разведгрупп из числа мобилизованных военнослужащих. Так, солдаты под руководством опытных инструкторов оттачивают навыки стрельбы из АК-12 и автоматов Калашникова по целям, имитирующим условного противника на разных расстояниях.
ТАСС / Павел Герасимов / Пресс-служба Минобороны РФ