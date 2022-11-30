Путин перечислил стратегические социальные приоритеты России
Путин: Социальные приоритеты России неизменны, в их центре — семья и человек
Президент РФ Владимир Путин назвал условия для развития России. По словам главы государства, оно зависит от качества жизни в регионах, а в приоритете остаются поддержка семьи и каждого отдельного человека, его здоровье и образование.
"Уверенное развитие России зависит прежде всего от нового качества жизни в регионах, приоритеты — семья, здоровье и образование", — сказал российский лидер на церемонии открытия социальных объектов.
Вместе с тем президент назвал неизменными базовые и стратегические социальные приоритеты.
"В центре внимания всегда, как мы говорили и говорим, всегда будут семья, дети, человек, его здоровье и образование. Его запросы, широкие возможности для самореализации", — указал Путин.
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры также заявил, что расселение граждан из аварийного жилья по стране идёт с опережением. Он отметил, что сегодняшние вызовы и сложности не мешают выполнять государственные планы по вводу в эксплуатацию социальных и инфраструктурных объектов.