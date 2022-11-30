Путин: Расселение граждан из аварийного жилья идёт с опережением
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры заявил, что расселение граждан из аварийного жилья по стране идёт с опережением.
"В целом по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять", — сказал он, выступая по видеосвязи.
Также президент отметил, что сегодняшние вызовы и сложности не мешают выполнять государственные планы по вводу в эксплуатацию социальных и инфраструктурных объектов.
Помимо этого Путин заявил, что власти по итогу этого года ожидают новый рекорд по строительству. По его словам, уже сейчас построено более 87 миллионов квадратных метров жилья.