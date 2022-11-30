Власти РФ ожидают по итогам 2022 года новый рекорд по строительству жилья

По итогам текущего года в России может быть установлен новый рекорд по строительству жилья. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, который в режиме онлайн принимает участие в церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры.

"Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия", — сказал он.