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30 ноября, 09:04

Власти РФ ожидают по итогам 2022 года новый рекорд по строительству жилья

Путин: В России ожидается новый рекорд по жилищному строительству

По итогам текущего года в России может быть установлен новый рекорд по строительству жилья. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, который в режиме онлайн принимает участие в церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры.

"Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия", — сказал он.

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Unsplash

Максим Плетнёв

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