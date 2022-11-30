ЕК хочет пустить в оборот замороженные €319 млрд российских активов и отдавать доход Киеву

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд частных активов. По её задумке, ЕС предлагается инвестировать данные средства и направлять прибыль на выплаты Украине.

"Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнёрами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины", — заявила фон дер Ляйен в видеообращении.

В случае отмены санкции замороженные средства должны быть легально разблокированы на основании собственной юридической системы ЕС и использованы для полной компенсации потерь Украины, считает глава ЕК. Она подчеркнула, что для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.