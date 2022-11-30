Билет в Хогвартс и хвост русалки: Названы самые необычные просьбы к Деду Морозу в этом году

Миллионы людей обращаются к Деду Морозу в надежде, что волшебник исполнит их желания. Многие дети хотят получить на Новый год игрушки или технику, а взрослые просят о материальном благополучии и мире во всём мире. Однако есть и те, кто смог выделиться на их фоне, пожелав нечто совершенно невероятное.

"И скатерть-самобранка, и блокнот, в котором что нарисуешь, то исполнится сразу, и билет в школу волшебства "Хогвартс", а наиболее уникальная просьба поступила от девочки лет десяти, она попросила хвост русалки", — рассказали "Москве 24" в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Стоит отметить, что обращаются к Деду Морозу не только из разных уголков России, но и со всего мира. Так, к 1 ноября этого года российский волшебник получил 4 331 598 писем, причём это на 10% больше, чем ему отправили в прошлом году.

Послания в этом году отправляли из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и прочих регионов. Кстати, из обычных подарков дети чаще всего просили Дедушку подарить смартфоны, роликовые коньки, компьютеры и планшеты.

"[Взрослые] хотят побольше финансового благополучия, здравия крепкого для своих родных и близких, счастья большого человеческого и чтобы наступил мир во всём мире", — добавили в вотчине Деда Мороза.