Врач рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой

Недостаток солнечного света поздней осенью и зимой может стать причиной нарушения биоритмов, сонливости, ухудшения настроения и неврозов. Об этом предупредила читателей Лайфа дерматокосметолог Татьяна Малышева. Вместе с тем, по словам эксперта, дефицит солнца и его благотворного влияния на организм можно попытаться восполнить.

"Нужно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурно. Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света проводить обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие, а в помещении хорошо имитируют солнечный свет лампы тёплого освещения", — говорит собеседница Лайфа.

Следующий важный аспект связан с компенсацией витамина D, которого россиянам зимой остро не хватает. Если есть дефицит, восполнить его помогут пищевые добавки. В аптеках представлен достаточно широкий ассортимент — на любой вкус и кошелёк.

"Есть, конечно, и УФ-лампы для домашнего использования, но к ним стоит подходить индивидуально, взвешивая за и против, потому что фотостарение никто не отменял. Другое дело, что одновременно с загаром мы получаем эндорфины и много других полезных для организма метаболитов. Но солярий опасен для здоровья, поэтому зимой эндорфины мы можем получить другими способами — пробежкой, баней, закаливанием", — перечислила собеседница Лайфа.

Третий момент, на который обратила внимание дерматолог, — это оксид азота, который важен для здоровья сосудов и сердца. Солнце способствует образованию этого соединения в организме человека, а компенсировать его недостаток зимой можно увеличением физической активности.

"Если на улице это невозможно, то смотрите сериал, сидя на велотренажёре, работайте стоя, купите домой скакалки, балансиры, турник. Также не будем забывать про продукты, содержащие полезные нитраты. Главный из них — красная свёкла", — заключила Малышева.