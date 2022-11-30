Кудрин заявил, что ещё не выбрал новую должность

"Я ещё не выбрал должность", — сказал Кудрин РИА "Новости", добавив, что у него есть несколько дней, чтобы "собраться с мыслями".

Напомним, 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который он занимал с 22 мая 2018 года. Сегодня Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности в связи с его грядущим переходом на новую работу. По словам экономиста и управленца, теперь он планирует сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеющих значительный эффект для людей.