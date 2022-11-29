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29 ноября, 09:23

В Кремле заявили, что Путин в ближайшее время не планирует встречи с Кудриным

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не намерен проводить встречу с Алексеем Кудриным, который подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В ближайшее время каких-то встреч с Кудриным не было. Он имел возможность передать своё обращение, прошение об отставке, главе государства. <...> Пока в ближайшее время никаких встреч [с Кудриным] не предусматривается", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков не стал говорить о том, кто мог бы занять пост руководителя Счётной палаты после Кудрина.

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Напомним, о решении сменить работу Кудрин сообщил в телеграм-канале. Он отметил, что уже подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке.

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ТАСС / Егор Алеев

Александр Юнашев

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