В Кремле заявили, что Путин в ближайшее время не планирует встречи с Кудриным

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не намерен проводить встречу с Алексеем Кудриным, который подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В ближайшее время каких-то встреч с Кудриным не было. Он имел возможность передать своё обращение, прошение об отставке, главе государства. <...> Пока в ближайшее время никаких встреч [с Кудриным] не предусматривается", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков не стал говорить о том, кто мог бы занять пост руководителя Счётной палаты после Кудрина.