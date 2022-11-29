Семья врачей спасла жизнь двум пассажирам на рейсе из Новосибирска
Врачи из Приморья спасли жизнь двух пассажирок на рейсе из Новосибирска
Врачи Краевой клинической больницы № 2 в Приморье спасли жизни двух пассажирок рейса из Новосибирска, которым стало плохо прямо во время перелёта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Сначала плохо стало одной пассажирке, которая страдает сахарным диабетом и находилась в состоянии оглушения. На помощь ей пришли врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов, которые возвращались домой с конференции в Новосибирске.
"Состояние было достаточно драматичное — сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте", — рассказал Дубов-младший.
В итоге спасти пассажирку удалось благодаря грамотным действиям врачей. Однако через десять минут плохо стало ещё одной женщине на борту: у неё был обычный обморок, и её удалось достаточно оперативно привести в чувства.
Ранее Лайф рассказывал, как врачи из Санкт-Петербурга вовремя пришли на помощь и спасли жизнь пассажирке во время рейса Новосибирск – Петропавловск-Камчатский.
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