Семья врачей спасла жизнь двум пассажирам на рейсе из Новосибирска

Врачи Краевой клинической больницы № 2 в Приморье спасли жизни двух пассажирок рейса из Новосибирска, которым стало плохо прямо во время перелёта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сначала плохо стало одной пассажирке, которая страдает сахарным диабетом и находилась в состоянии оглушения. На помощь ей пришли врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, заведующий гематологическим отделением Сергей Дубов, которые возвращались домой с конференции в Новосибирске.

"Состояние было достаточно драматичное — сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте", — рассказал Дубов-младший.