"Абсолютно добрая и отзывчивая": Актёр Воронин поделился воспоминаниями о Стешенко

Актёр Дмитрий Воронин поделился воспоминаниями о коллеге Наталии Стешенко, о смерти которой стало известно ранее. По его словам, артистка была неконфликтным человеком.

"Наташа для нашей профессии была абсолютно такая добрая, отзывчивая, с хорошим чувством юмора. Не помню, чтобы были склоки, скандалы", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Воронин отметил, что Стешенко играла статных героинь, вместе актёры выступали в спектаклях "Маки" и "Ящерица". При этом и за пределами сцены их связывало близкое общение. Артист признался, что смерть коллеги его шокировала, однако ему не известны причина и обстоятельства смерти.