"Абсолютно добрая и отзывчивая": Актёр Воронин поделился воспоминаниями о Стешенко
Актёр Воронин поделился воспоминаниями о работе с Наталией Стешенко в театре
Актёр Дмитрий Воронин поделился воспоминаниями о коллеге Наталии Стешенко, о смерти которой стало известно ранее. По его словам, артистка была неконфликтным человеком.
"Наташа для нашей профессии была абсолютно такая добрая, отзывчивая, с хорошим чувством юмора. Не помню, чтобы были склоки, скандалы", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Воронин отметил, что Стешенко играла статных героинь, вместе актёры выступали в спектаклях "Маки" и "Ящерица". При этом и за пределами сцены их связывало близкое общение. Артист признался, что смерть коллеги его шокировала, однако ему не известны причина и обстоятельства смерти.
Напомним, тело 37-летней актрисы московского Театра Луны Наталии Стешенко (Семаго) в квартире нашёл её ребёнок и попросил соседей вызвать скорую помощь. Точная причина смерти пока не известна, телесных повреждений специалисты не обнаружили.