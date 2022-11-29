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29 ноября, 09:03

"Абсолютно добрая и отзывчивая": Актёр Воронин поделился воспоминаниями о Стешенко

Актёр Воронин поделился воспоминаниями о работе с Наталией Стешенко в театре

Актёр Дмитрий Воронин поделился воспоминаниями о коллеге Наталии Стешенко, о смерти которой стало известно ранее. По его словам, артистка была неконфликтным человеком.

"Наташа для нашей профессии была абсолютно такая добрая, отзывчивая, с хорошим чувством юмора. Не помню, чтобы были склоки, скандалы", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Воронин отметил, что Стешенко играла статных героинь, вместе актёры выступали в спектаклях "Маки" и "Ящерица". При этом и за пределами сцены их связывало близкое общение. Артист признался, что смерть коллеги его шокировала, однако ему не известны причина и обстоятельства смерти.

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Напомним, тело 37-летней актрисы московского Театра Луны Наталии Стешенко (Семаго) в квартире нашёл её ребёнок и попросил соседей вызвать скорую помощь. Точная причина смерти пока не известна, телесных повреждений специалисты не обнаружили.

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kino-teatr.rukinopoisk.ru

Варвара Романова

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