В Москве найдена мёртвой актриса московского Театра Луны Наталия Стешенко

В Москве найдена мёртвой "Мисс Казахстан – 2000" и актриса московского Театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). По информации источника Лайфа, тело 37-летней женщины в квартире нашёл её ребёнок и попросил соседей вызвать скорую помощь.

Смерть актрисы подтвердил и заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Янович.

"Да, действительно, Наталия Стешенко скончалась, мы узнали об этом вчера вечером, нам позвонили. Что произошло — не знаем. Была в театре последний раз около недели назад, но обычно всегда на связи", — рассказал он.

Точная причина смерти актрисы пока не известна. Телесных повреждений специалисты не обнаружили, видимых признаков насильственной смерти нет. Тело отправили на судмедэкспертизу, полиция проводит проверку.