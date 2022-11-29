В Москве найдена мёртвой актриса московского Театра Луны Наталия Стешенко
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В Москве найдена мёртвой "Мисс Казахстан – 2000" и актриса московского Театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). По информации источника Лайфа, тело 37-летней женщины в квартире нашёл её ребёнок и попросил соседей вызвать скорую помощь.
Смерть актрисы подтвердил и заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Янович.
"Да, действительно, Наталия Стешенко скончалась, мы узнали об этом вчера вечером, нам позвонили. Что произошло — не знаем. Была в театре последний раз около недели назад, но обычно всегда на связи", — рассказал он.
Точная причина смерти актрисы пока не известна. Телесных повреждений специалисты не обнаружили, видимых признаков насильственной смерти нет. Тело отправили на судмедэкспертизу, полиция проводит проверку.
Ранее Лайф писал о том, что американская певица, актриса и продюсер, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня" Айрин Кара была найдена мёртвой в своём доме во Флориде.