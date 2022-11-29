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29 ноября, 07:56

Время не пришло: Страны НАТО в Бухаресте вновь откажут Украине в принятии в альянс

Bloomberg: Главы МИД НАТО в Бухаресте заявят, что пока не примут Украину в альянс

Главы министерств иностранных дел стран НАТО в ходе встречи в Бухаресте снова заявят, что время для вступления Украины в состав альянса пока не пришло. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

"На встрече НАТО собирается повторить, что его двери остаются открытыми, но, по словам людей, знакомых с подготовкой, сейчас не время для присоединения Украины", — говорится в публикации.

Указывается, что в рядах стран НАТО пока нет консенсуса по вопросу о предоставлении Украине более прямого пути к членству. Сейчас участники альянса сосредоточены на военной и финансовой помощи Киеву. При этом НАТО с осторожностью относится к просьбе украинских властей о присоединении к блоку из-за возможности столкновения с Россией.

По данным агентства, главы МИД стран НАТО намерены на встрече обсудить поддержку Украины в краткосрочной перспективе. Есть вероятность, что в результате альянс решит обязаться помогать ВСУ перед любой агрессией в будущем, хотя это и будет согласовано не раньше лета 2023 года.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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