ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 ноября 2022, 07:55
4435

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что город Угледар "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.

"Ночью были определённые попытки (ВСУ. — Прим. Лайфа) контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населённого пункта, позиций. Но у нас абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобождён", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

Пушилин: ВСУ пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли большие потери
Пушилин: ВСУ пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли большие потери

Накануне Пушилин заявил, что союзные силы уже близки к тому, чтобы взять Артёмовск в оперативное окружение. Также, по его словам, российские военные ведут бои с ВСУ уже в центре Марьинки.

BannerImage

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar