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29 ноября, 07:55

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что город Угледар "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.

"Ночью были определённые попытки (ВСУ. — Прим. Лайфа) контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населённого пункта, позиций. Но у нас абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобождён", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

Пушилин: ВСУ пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли большие потери

Пушилин: ВСУ пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли большие потери

Накануне Пушилин заявил, что союзные силы уже близки к тому, чтобы взять Артёмовск в оперативное окружение. Также, по его словам, российские военные ведут бои с ВСУ уже в центре Марьинки.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова

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