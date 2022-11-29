Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что город Угледар "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.

"Ночью были определённые попытки (ВСУ. — Прим. Лайфа) контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населённого пункта, позиций. Но у нас абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобождён", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".