Вучич: Русские стали воевать лучше

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что Российская армия стала более эффективной в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу "ТВ Пинк".

Сербский лидер заявил, что не считает возможным скорое завершение конфликта. Вместе с тем он добавил, что, пока на Западе многие ещё недавно предсказывали победу украинской стороны, российские военные стали успешнее.

"Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше", — сказал Вучич.