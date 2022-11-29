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Регион
Опубликовано 28 ноября 2022, 22:24
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Вучич: Русские стали воевать лучше

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что Российская армия стала более эффективной в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу "ТВ Пинк".

Сербский лидер заявил, что не считает возможным скорое завершение конфликта. Вместе с тем он добавил, что, пока на Западе многие ещё недавно предсказывали победу украинской стороны, российские военные стали успешнее.

"Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше", — сказал Вучич.

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Как сообщал Лайф, ранее Вучич предрёк Европе "адски тяжёлую" зиму из-за холодов и роста цен на электричество.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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