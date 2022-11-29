Пенсионеров предложили освободить от налога на недвижимость, но не всех

Российских пенсионеров, у которых в собственности есть два дома и один из них — дача, предложили освободить от уплаты имущественного налога. Соответствующую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направила федеральная компания "Этажи". Предложение одобрено Госдумой и направлено на проработку в Минфин, пишут "Известия". Сейчас пенсионеры не платят налоги на недвижимость разных видов, например квартиры, дома, гаражи.

"Вряд ли реализация предложения ляжет серьёзным бременем на бюджет", — приводит газета слова члена Комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Он отметил, что здесь важно предусмотреть меры, исключающие махинации и злоупотребления, например, чтобы на пенсионеров не начали фиктивно оформлять элитную недвижимость. В Минфине отметили, что сегодня этой категории граждан можно получить налоговый вычет на второй объект в размере стоимости 50 кв. м.

По мнению владельца строительной компании "Дом Лазовского" Максима Лазовского, среди потенциальных покупателей частного жилья в стране аудитория "от 50 лет и старше" составляет более 30%. Есть среди опрошенных изданием экспертов и те, кто считает, что реализация инициативы в первую очередь даст не рост спроса на частные дома, а возросший показатель "дачной амнистии", так как пожилые, избегая лишних затрат, зачастую сейчас не легализуют такие участки с домами.