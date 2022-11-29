Валиева дала совет желающим встать на коньки
Фигуристка Валиева посоветовала новичкам получать удовольствие от катания на коньках
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Тем, кому впервые предстоит встать на лёд, необходимо делать это осторожно и не торопясь. Такой совет дала российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. По её словам, первое и главное правило в фигурном катании — получать удовольствие от процесса.
"Всё будет, просто не сразу, потому что мы учились этому на протяжении 13 лет", — подчеркнула фигуристка в беседе с "Вечерней Москвой".
Ранее Лайф сообщал, что WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.