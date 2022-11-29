Валиева дала совет желающим встать на коньки

Тем, кому впервые предстоит встать на лёд, необходимо делать это осторожно и не торопясь. Такой совет дала российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. По её словам, первое и главное правило в фигурном катании — получать удовольствие от процесса.

"Всё будет, просто не сразу, потому что мы учились этому на протяжении 13 лет", — подчеркнула фигуристка в беседе с "Вечерней Москвой".