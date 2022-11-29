Болельщик вырвался на поле во время матча в Катаре
По время матча Португалия – Уругвай в Катаре на поле выбежал болельщик
Футбольный болельщик вырвался на поле во время матча второго тура группового этапа ЧМ в Катаре, проходившего между сборными Португалии и Уругвая. Инцидент случился на 51-й минуте встречи.
Сотрудники службы безопасности уводят мужчину, выбежавшего на поле во время матча второго тура группового этапа ЧМ в Катаре, проходившего между сборными Португалии и Уругвая. Видео @ Twitter / @pablom_m
Мужчина успел пробежать почти через всё поле, пока сотрудники службы безопасности успели сориентироваться. Они сбили нарушителя с ног и отвели в подтрибунное помещение. В руках у него был радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. На футболке были надписи в поддержку Украины и протестующих в Иране.
Эта игра группы H проводилась на стадионе "Лусаил Айконик". Сборная Португалии победила команду Уругвая со счётом 2:0 и в результате пробилась в плей-офф.
Twitter / @pablom_m