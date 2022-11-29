Футбольный болельщик вырвался на поле во время матча второго тура группового этапа ЧМ в Катаре, проходившего между сборными Португалии и Уругвая. Инцидент случился на 51-й минуте встречи.

Сотрудники службы безопасности уводят мужчину, выбежавшего на поле во время матча второго тура группового этапа ЧМ в Катаре, проходившего между сборными Португалии и Уругвая. Видео @ Twitter / @pablom_m

Мужчина успел пробежать почти через всё поле, пока сотрудники службы безопасности успели сориентироваться. Они сбили нарушителя с ног и отвели в подтрибунное помещение. В руках у него был радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. На футболке были надписи в поддержку Украины и протестующих в Иране.