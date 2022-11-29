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Опубликовано 29 ноября 2022, 01:07
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Болельщик вырвался на поле во время матча в Катаре

По время матча Португалия – Уругвай в Катаре на поле выбежал болельщик

Футбольный болельщик вырвался на поле во время матча второго тура группового этапа ЧМ в Катаре, проходившего между сборными Португалии и Уругвая. Инцидент случился на 51-й минуте встречи.

Сотрудники службы безопасности уводят мужчину, выбежавшего на поле во время матча второго тура группового этапа ЧМ в Катаре, проходившего между сборными Португалии и Уругвая. Видео @ Twitter / @pablom_m

Мужчина успел пробежать почти через всё поле, пока сотрудники службы безопасности успели сориентироваться. Они сбили нарушителя с ног и отвели в подтрибунное помещение. В руках у него был радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. На футболке были надписи в поддержку Украины и протестующих в Иране.

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Эта игра группы H проводилась на стадионе "Лусаил Айконик". Сборная Португалии победила команду Уругвая со счётом 2:0 и в результате пробилась в плей-офф.

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Twitter / @pablom_m

Анатолий Симоненко
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