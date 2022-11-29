Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров попросил не назначать ему пожизненный срок
Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров выступил с последним словом
Устроивший стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году Тимур Бекмансуров выступил перед судом с последним словом, в котором попросил не приговаривать его к пожизненному заключению.
Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров попросил не приговаривать его к пожизненному сроку. Видео © SHOT
Бекмансуров попросил учесть состояние его здоровья, а именно инвалидность третьей группы, из-за которой он "буквально прикован к инвалидной коляске". Он также отметил данные ему положительные характеристики по месту жительства и учёбы и напомнил, что активно сотрудничал со следствием на протяжении всего времени.
"Прошу в процессе принятия итогового решения в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания. И при разрешении вопроса о виде и размере наказания не применять в отношении меня максимального наказания", — заявил Бекмансуров.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Нападавшего смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.