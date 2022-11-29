Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров попросил не назначать ему пожизненный срок

Устроивший стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году Тимур Бекмансуров выступил перед судом с последним словом, в котором попросил не приговаривать его к пожизненному заключению.

Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров попросил не приговаривать его к пожизненному сроку. Видео © SHOT

Бекмансуров попросил учесть состояние его здоровья, а именно инвалидность третьей группы, из-за которой он "буквально прикован к инвалидной коляске". Он также отметил данные ему положительные характеристики по месту жительства и учёбы и напомнил, что активно сотрудничал со следствием на протяжении всего времени.