Пилот раскрыла наиболее подходящее время суток для полётов без турбулентности
Пилот United Airlines посоветовала пассажирам летать утром для избежания турбулентности
Пассажирам, которые боятся турбулентности, лучше всего летать рано утром. Об этом рассказала пилот авиакомпании United States Морган Смит на ютуб-канале.
"Обычно по утрам турбулентность гораздо слабее. Плюс аэропорты и самолёты не такие загруженные, поэтому у вас будет больше пространства", — сказала она.
Пилот посоветовала занимать места в передней части самолёта, ведь там меньше всего ощущается тряска в зонах турбулентности. А ещё можно летать с другом или родственником, чтобы минимизировать стресс. Аэрофобам также рекомендуется сразу сообщить стюардессам о своём страхе, тогда те смогут оказать необходимую поддержку таким пассажирам. По словам Смит, по возможности можно пообщаться с пилотами, они расскажут о полёте и, вероятно, даже покажут своё рабочее место.
Ранее стало известно, что россияне стали меньше боятся авиаперелётов. Доля аэрофобов снизилась до 23% летом 2022 года, хотя в 2018-м она составляла 33%. Психолог Ирина Коржаева назвала этот страх игрушечным и объяснила, почему россияне перестали бояться.
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