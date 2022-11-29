Пилот раскрыла наиболее подходящее время суток для полётов без турбулентности

Пассажирам, которые боятся турбулентности, лучше всего летать рано утром. Об этом рассказала пилот авиакомпании United States Морган Смит на ютуб-канале.

"Обычно по утрам турбулентность гораздо слабее. Плюс аэропорты и самолёты не такие загруженные, поэтому у вас будет больше пространства", — сказала она.

Пилот посоветовала занимать места в передней части самолёта, ведь там меньше всего ощущается тряска в зонах турбулентности. А ещё можно летать с другом или родственником, чтобы минимизировать стресс. Аэрофобам также рекомендуется сразу сообщить стюардессам о своём страхе, тогда те смогут оказать необходимую поддержку таким пассажирам. По словам Смит, по возможности можно пообщаться с пилотами, они расскажут о полёте и, вероятно, даже покажут своё рабочее место.