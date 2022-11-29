В Китае раскрыли неутешительный для Украины сценарий поставок вооружения НАТО

Европейские члены НАТО будут вынуждены сократить поставки вооружения на Украину из-за истощения на этом фоне собственных запасов. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По словам автора материала, ЕС уже серьёзно пострадал от украинского кризиса, что выражается в увеличении стоимости энергоносителей и росте инфляции. Всё это также приводит к падению общественной поддержки действий Киева.

"В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне", — говорится в тексте публикации.

Издание подчёркивает, что на этом фоне страны Европы могут столкнуться с давлением, в том числе и от генсека НАТО Йенса Столтенберга, однако дальнейшая помощь Украине может стать непосильной для членов ЕС. Кроме того, всё более заметным становится противостояние США с представителями Старого света.

"Европейские страны разочарованы тем, что США продают им энергоносители по стремительно растущим на фоне энергетического кризиса ценам. А принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции серьезно ущемил их интересы. Некоторые политики уже ясно поняли, что США надеются использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от Вашингтона", — добавили авторы материала.