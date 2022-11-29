Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 07:13

В Китае раскрыли неутешительный для Украины сценарий поставок вооружения НАТО

Global Times: Европейские страны НАТО сократят поставки на Украину из-за истощения запасов

Европейские члены НАТО будут вынуждены сократить поставки вооружения на Украину из-за истощения на этом фоне собственных запасов. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По словам автора материала, ЕС уже серьёзно пострадал от украинского кризиса, что выражается в увеличении стоимости энергоносителей и росте инфляции. Всё это также приводит к падению общественной поддержки действий Киева.

"В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне", — говорится в тексте публикации.

Издание подчёркивает, что на этом фоне страны Европы могут столкнуться с давлением, в том числе и от генсека НАТО Йенса Столтенберга, однако дальнейшая помощь Украине может стать непосильной для членов ЕС. Кроме того, всё более заметным становится противостояние США с представителями Старого света.

"Европейские страны разочарованы тем, что США продают им энергоносители по стремительно растущим на фоне энергетического кризиса ценам. А принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции серьезно ущемил их интересы. Некоторые политики уже ясно поняли, что США надеются использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от Вашингтона", — добавили авторы материала.

Секретарь СНБО Украины призвал предоставить Киеву ракеты дальностью более 800 км

Секретарь СНБО Украины призвал предоставить Киеву ракеты дальностью более 800 км

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин привержены продвижению многополярного мира и не согласны с гегемонией.

Обложка ©

shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров