Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 06:54

Путин и Токаев обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Кремле обсудили с Узбекистаном создание "тройственного газового союза". Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай.

"В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана", — написал он.

По словам секретаря Токаева, данный союз необходим для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Вместе с тем Путин и Токаев считают, что нужно провести переговоры с участием экспертов трёх стран, чтобы найти рациональное решение этого вопроса с учётом интересов всех заинтересованных сторон, добавил Желдибай.

Токаев заявил, что у России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

Токаев заявил, что у России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

Напомним, накануне Токаев прилетел в Москву, это его первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента. Казахстанский лидер уже пообщался с главой российского государства Владимиром Путиным. По итогам встречи стороны подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров