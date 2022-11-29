Путин и Токаев обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Кремле обсудили с Узбекистаном создание "тройственного газового союза". Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай.

"В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана", — написал он.

По словам секретаря Токаева, данный союз необходим для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Вместе с тем Путин и Токаев считают, что нужно провести переговоры с участием экспертов трёх стран, чтобы найти рациональное решение этого вопроса с учётом интересов всех заинтересованных сторон, добавил Желдибай.