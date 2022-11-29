Американский конгрессмен умер через несколько недель после переизбрания
В США умер конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Дональд Макичин
Обложка © Facebook (Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) / Congressman Donald McEachin
Конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Дональд Макичин умер на 62-м году спустя всего несколько недель после того, как был переизбран в Палату представителей Конгресса США. Об этом говорится в распространённом заявлении его пресс-службы.
"Все мы опустошены кончиной нашего начальника и друга конгрессмена Дональда Макичина", — говорится в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что с 2013 года Макичин боролся с раком. В Палате представителей он выражал интересы своего округа с 2017 года. В ближайшее время губернатор Вирджинии Гленн Янгкин назначит дополнительные выборы конгрессмена, который заменит умершего Макичина.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Великобритании активно высмеивали победу демократа Энтони Делука, который умер в ходе промежуточных выборов в США, состоявшихся немногим позже трагедии.