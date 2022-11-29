Посол РФ объяснил, зачем его вызвали в МИД Канады

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов был вызван в МИД Канады из-за принятия Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ, который раскритиковала канадская сторона. Об этом сам дипломат рассказал журналистам в ходе телефонного разговора.

"Я напомнил, что наша страна является носителем и хранителем традиционных ценностей, что у нас в стране представлены все четыре традиционные религии <...>, и все они смотрят на мир через традиционную оптику. Поэтому западные правительства, в том числе Правительство Канады, должны уважать взгляды на жизнь большинства населения России", — заявил Степанов.

По словам дипломата, опубликованное на сайте МИД Канады заявление "Коалиции за равные права" является "вмешательством во внутренние дела России" и попыткой повлиять на законодательный процесс внутри страны. Степанов подчеркнул, что Москва никоим образом не вмешивается во внутренние дела Канады и ожидает того же самого от властей страны.