Движение паромов приостановлено на Керченском проливе из-за сильного ветра

На Керченской переправе приостановлено движение паромов из-за непогоды. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям", — указывается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, усиление ветра в этом районе составляет до 18 метров в секунду.