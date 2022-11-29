Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 05:41

Движение паромов приостановлено на Керченском проливе из-за сильного ветра

На Керченской переправе приостановлено движение паромов из-за непогоды. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям", — указывается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, усиление ветра в этом районе составляет до 18 метров в секунду.

Москвичи на этой неделе могут увидеть световые столбы, ложное солнце и розовые закаты

Москвичи на этой неделе могут увидеть световые столбы, ложное солнце и розовые закаты

Накануне синоптик Роман Вильфанд предупредил жителей нескольких регионов об экстремальных холодах. Он в том числе упомянул и Краснодарский край. По словам специалиста, на Черноморском побережье ожидается ветер до 23 метров в секунду.

Обложка ©

VK / Керченская паромная переправа. Паром в Крым / Мария Куда

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров