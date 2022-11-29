Движение паромов приостановлено на Керченском проливе из-за сильного ветра
На Керченской переправе приостановлено движение паромов из-за непогоды. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям", — указывается в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, усиление ветра в этом районе составляет до 18 метров в секунду.
Накануне синоптик Роман Вильфанд предупредил жителей нескольких регионов об экстремальных холодах. Он в том числе упомянул и Краснодарский край. По словам специалиста, на Черноморском побережье ожидается ветер до 23 метров в секунду.
VK / Керченская паромная переправа. Паром в Крым / Мария Куда