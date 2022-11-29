Диетолог предложил спорный метод есть пельмени и не толстеть

Пельмени считаются вредной едой, так как в их состав входит жирное мясо и тесто из белой муки. Это очень калорийное блюдо. Вдобавок многие привыкли есть по несколько десятков пельменей зараз, что в корне неправильно. Об этом заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

"Пельмени хочется есть даже тогда, когда организм уже не нуждается в энергии. Это происходит потому, что они дают не только энергию, но и удовольствие. Но надо понимать, что достаточно съесть не 40, не 20 пельменей, а всего 5–6 штук — и вы наедитесь", — пояснил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Чтобы с лёгкостью сократить привычное количество пельменей до 5–6 штук, диетолог посоветовал относиться к ним как к деликатесу — употреблять только после основного приёма пищи. Суть метода проста: если взяться за пельмени после супа или салата, их не захочется есть в большом объёме.