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29 ноября, 04:34
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"Не мылись почти неделю": Беженка с Украины попала в грязный британский хостел и запросилась домой

Mirror: Украинская беженка пожаловалась на антисанитарию в британском хостеле

<p>Беженка с Украины Татьяна Дудник с дочерью. Обложка @ Mirror / <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/ukraine-refugee-fears-daughters-health-28597336" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Darren Quinton/Birmingham Live</a></p>

Беженка с Украины Татьяна Дудник с дочерью. Обложка @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Беженка с Украины по имени Татьяна Дудник пожаловалась на ужасные условия проживания в хостеле в Бирмингеме, куда её поместили с 12-летней дочерью. Об этом пишет Mirror.

"Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень", — рассказала Дудник.

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

По словам женщины, из-за плесени в помещении у ребёнка начались проблемы со здоровьем, кашель. По данным британского таблоида, женщину с ребёнком переселили в аварийный дом, когда подошёл к концу шестимесячный срок действия программы "Дома для Украины". Женщина пожаловалась, что на её родине условия были лучше.

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Условия, на которые жалуется беженка с Украины Татьяна Дудник. Фото @ Mirror / Darren Quinton/Birmingham Live

Украинка рассказала, что приехала в Великобританию в поисках лучшей жизни по приглашению правительства этой страны и не думала, что может столкнуться с чем-то подобным. Женщина призналась, что задумалась о возвращении на родину.

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"Раньше с нами были милы": Дискриминация британцев расстроила беженку с Украины

Ранее обозреватель Guardian Кир Джайлз написал, что власти Великобритании с позором нарушили обещание, данное Киеву, — помогать украинским беженцам, которые отправились в Соединённое Королевство искать приюта.

Анатолий Симоненко

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