Россиянам рассказали, какие бренды займут бывшие магазины H&M

"Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров "Снежная королева", а также турецкий фешен-бренд Koton и другие", — приводит ТАСС её слова.

Она уточнила, что сроки открытия новых магазинов везде разные. Это зависит от состояния торговой площади и от её особенностей. Так, в одном магазине могут разместиться сразу несколько брендов. К тому же марки модной одежды предпочитают открывать магазины с новой коллекцией, а не в период распродаж, который идёт сейчас.