Россиянам рассказали, какие бренды займут бывшие магазины H&M
ТАСС: На месте магазинов H&M откроются точки российских брендов
В магазинах, которые до последнего времени занимала торговая марка H&M, начнут работать российские бренды. Какие именно, рассказала глава направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова.
"Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров "Снежная королева", а также турецкий фешен-бренд Koton и другие", — приводит ТАСС её слова.
Она уточнила, что сроки открытия новых магазинов везде разные. Это зависит от состояния торговой площади и от её особенностей. Так, в одном магазине могут разместиться сразу несколько брендов. К тому же марки модной одежды предпочитают открывать магазины с новой коллекцией, а не в период распродаж, который идёт сейчас.
Ранее сообщалось, что магазины шведской торговой сети H&M закроются в РФ 30 ноября. Параллельно с распродажей H&M вела переговоры о продаже бизнеса в России.
Агентство "Москва"