Тренд года: Определено "среднестатистическое" свадебное платье в России

Российские невесты 2022 года предпочитали (в 93% случаев) идти под венец в пышных платьях длиной до пола. Миди пришлось по душе только 6%, и солидная их доля — москвички (7%). А мини предпочли лишь 1%. Такие результаты передали Лайфу эксперты сервиса "Юла". Там проанализировали объявления с перепродажей свадебных платьев.

"В этом году замужние россиянки особенно часто продают свои свадебные платья — количество объявлений увеличилось на 55%. Активнее всего их выставляют на продажу в Ростове-на-Дону, в этом городе предложение выросло за год на 66%. Реже всего расстаются с "тем самым платьем" жительницы Москвы: здесь оказался наименьший рост подобных объявлений — менее чем в два раза", — рассказали Лайфу эксперты сервиса.

Самым продаваемым размером свадебного платья стал S (38%), на втором месте по популярности M (29%). Сложнее всего найти наряд размера XL — их всего 5%, а 5XL — и вовсе 0,1%.

Таким образом, среднестатистическая российская невеста выбирает на свадьбу пышное длинное платье размера S. Средняя цена покупки — 9539 рублей. Это на 12% дороже, чем в прошлом году. Большего всего стоимость поднялась в Санкт-Петербурге (9871 рубль) — по сравнению с прошлым годом на 15%. В Москве она повысилась на 9%, и там платье теперь можно купить за 12 912 рублей. Меньше всего рост цены в Ростове-на-Дону (6%), но при этом цена там почти 13 000 рублей. Невестам из Нижнего Новгорода приобретение обойдётся в 8649 рублей (+7%), екатеринбурженкам — в 8387 рублей (+10%), жительницам Новосибирска — в 8237 рублей (+10%).