На ЧМ в Катаре у болельщиков забрали флаг "Азова"

Украинский футболист Роман Зозуля пожаловался на то, что в ходе чемпионата мира в Катаре у испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*. Они развернули его на трибунах, когда их команда играла со сборной Германии.

"Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещён", — пожаловался Зозуля в соцсетях.

Обиженный на действия сотрудников ФИФА, Зозуля назвал их "жертвами российской пропаганды". Спортсмен также пригрозил, что сотрудникам службы безопасности якобы придётся извиняться.

До этого с Зозулей произошла показательная история. В декабре 2019 года в Мадриде игра между "Райо Вальекано" и "Альбасете" была прервана из-за поведения фанатов, которые оскорбляли украинского форварда, называя нацистом и призывая выгнать его с поля. Он в раздевалке залился слезами. Испанцы скандировали: "Вальекас — не место для нацистов. Убирайся отсюда!"