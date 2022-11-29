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29 ноября, 02:30

На ЧМ в Катаре у болельщиков забрали флаг "Азова"

Украинский футболист Зозуля рассказал, что в Катаре у фанатов забрали флаг "Азова"

Украинский футболист Роман Зозуля пожаловался на то, что в ходе чемпионата мира в Катаре у испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"*. Они развернули его на трибунах, когда их команда играла со сборной Германии.

"Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещён", — пожаловался Зозуля в соцсетях.

Обиженный на действия сотрудников ФИФА, Зозуля назвал их "жертвами российской пропаганды". Спортсмен также пригрозил, что сотрудникам службы безопасности якобы придётся извиняться.

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До этого с Зозулей произошла показательная история. В декабре 2019 года в Мадриде игра между "Райо Вальекано" и "Альбасете" была прервана из-за поведения фанатов, которые оскорбляли украинского форварда, называя нацистом и призывая выгнать его с поля. Он в раздевалке залился слезами. Испанцы скандировали: "Вальекас — не место для нацистов. Убирайся отсюда!"

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Hasan Bratic

Арина Родионова

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