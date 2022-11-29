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29 ноября, 02:12

Суд запретил штрафовать за вождение машины под лекарствами

Конституционный суд отменил наказание для водителей, принимающих лекарства

Конституционный суд признал неправомерной норму Кодекса об административных правонарушениях (статья 12.8), позволявшую привлекать к ответственности автолюбителей, остановленных в состоянии "лекарственного" опьянения. Об этом сообщают "Ведомости".

Как пишет газета, поводом для рассмотрения этой темы стал запрос Салехардского горсуда. Там обратили внимание на неопределённость в законе во время рассмотрения дела водителя, в организме которого были найдены лекарства, влияющие на психофизические функции. Выявленные вещества не включены правительственным постановлением в список психотропных и наркотических. Из-за этого дело было приостановлено, а в КС отправлен соответствующий запрос.

Конституционный суд постановил в итоге, что садиться за руль после приёма препаратов, ухудшающих реакцию водителя, по-прежнему запрещается, однако штрафовать за это нельзя.

По словам управляющего партнёра AVG Legal Алексея Гавришева, пока не составлен точный перечень медпрепаратов, которые могут вызывать опьянение и которые следовало бы запретить при вождении. И пока это не сделано, препараты, попадающие юридически в серую зону, могут спровоцировать множество опасных ситуаций на дороге.

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Ранее Мосгордума внесла на рассмотрение Государственной думы проект поправок к кодексу об административной ответственности. В документе предлагается наделить регионы правом устанавливать штрафы за шум от автомобилей или мотоциклов.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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