Суд запретил штрафовать за вождение машины под лекарствами

Конституционный суд признал неправомерной норму Кодекса об административных правонарушениях (статья 12.8), позволявшую привлекать к ответственности автолюбителей, остановленных в состоянии "лекарственного" опьянения. Об этом сообщают "Ведомости".

Как пишет газета, поводом для рассмотрения этой темы стал запрос Салехардского горсуда. Там обратили внимание на неопределённость в законе во время рассмотрения дела водителя, в организме которого были найдены лекарства, влияющие на психофизические функции. Выявленные вещества не включены правительственным постановлением в список психотропных и наркотических. Из-за этого дело было приостановлено, а в КС отправлен соответствующий запрос.

Конституционный суд постановил в итоге, что садиться за руль после приёма препаратов, ухудшающих реакцию водителя, по-прежнему запрещается, однако штрафовать за это нельзя.

По словам управляющего партнёра AVG Legal Алексея Гавришева, пока не составлен точный перечень медпрепаратов, которые могут вызывать опьянение и которые следовало бы запретить при вождении. И пока это не сделано, препараты, попадающие юридически в серую зону, могут спровоцировать множество опасных ситуаций на дороге.