Регионам предложили дать право штрафовать шумных водителей

Мосгордума внесла на рассмотрение Государственной думы проект поправок к кодексу об административной ответственности. В документе предлагается наделить регионы правом устанавливать штрафы за использование шумных автомобилей или мотоциклов. Текст опубликован в думской электронной базе.

Сейчас за шум от транспорта водителям грозит предупреждение либо 500 рублей административного штрафа.

"Подобный размер штрафа для лиц, которые могут потратить только на модификацию двигателя и системы выхлопа своего транспортного средства или установку мощной звуковоспроизводящей системы от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей и более, представляется явно недостаточным", — отметили авторы инициативы.

Они также подчеркнули, что проблема повышенного шума от автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и прочих транспортных средств стала одной из первостепенных, особенно для городов-миллионников. Предлагается разрешить вводить штрафы на сумму более пяти тысяч рублей. А ещё позволить фиксировать нарушение при помощи шумомеров.