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Регион
Опубликовано 29 ноября 2022, 02:02

Регионам предложили дать право штрафовать шумных водителей

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за шум от автомобилей

Мосгордума внесла на рассмотрение Государственной думы проект поправок к кодексу об административной ответственности. В документе предлагается наделить регионы правом устанавливать штрафы за использование шумных автомобилей или мотоциклов. Текст опубликован в думской электронной базе.

Сейчас за шум от транспорта водителям грозит предупреждение либо 500 рублей административного штрафа.

"Подобный размер штрафа для лиц, которые могут потратить только на модификацию двигателя и системы выхлопа своего транспортного средства или установку мощной звуковоспроизводящей системы от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей и более, представляется явно недостаточным", — отметили авторы инициативы.

Они также подчеркнули, что проблема повышенного шума от автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и прочих транспортных средств стала одной из первостепенных, особенно для городов-миллионников. Предлагается разрешить вводить штрафы на сумму более пяти тысяч рублей. А ещё позволить фиксировать нарушение при помощи шумомеров.

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Анатолий Симоненко
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