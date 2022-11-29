Руководство "Ювентуса" массово ушло в отставку

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли покинул пост. Об этом сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба. В публикации говорится, что одновременно об отставке заявили генеральный директор Маурицио Арривабене и ещё семь членов правления, включая также и вице-президента Павла Недведа.

Возглавлял клуб Аньелли 12 лет. Во время его президентства команда из Турина девять раз становилась чемпионом Италии. Недвед занимал должность вице-президента вдвое меньше — шесть лет.

Аньелли был одним из инициаторов создания футбольной Суперлиги в апреле 2021 года. Тогда объединились английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Просуществовала организация один день. Проект развалился на фоне протестов болельщиков, а также угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Привержены идее остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".