С декабря разрешат новый вид перепланировки квартир

В типовой квартире россияне теперь могут сделать сауну, инфракрасную сауну или хаммам. Такое послабление вступит в силу 1 декабря. Это поправки к приказу МЧС "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям". Правда, как рассказала юрист Елена Кудерко, в ряде случаев нужно будет получить разрешение.

"Индивидуальные сауны с технической точки зрения не требуют капитальных стен, соответственно, установка коробки с оборудованием не влечёт перепланировки или переустройства квартиры и не требует согласования", — подчеркнула в интервью агентству "Прайм" Кудерко.

А вот для установки хаммама, поскольку его принцип теплового воздействия паром предполагает подведение труб водоснабжения и в некоторых случаях канализационного стока, нужно будет разрешение. Также документ для перепланировки потребуется в случае необходимости расширения ванной комнаты за счёт коридора или объединения санузла с ванной.