Кулеба пожаловался на страны, отказавшие Украине в оружии
Кулеба заявил, что ряд стран отказались продавать Украине оружие
Целый ряд стран отказались продавать Украине оружие. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его мнению, руководство этих государств поступило так "по политическим мотивам".
"Нужно признать: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", — сказал Кулеба в интервью Politico.
Он заявил, что украинцам стоило бы прекратить полагаться на "ненадёжных партнёров", чтобы не попасть в зависимость от "капризов" третьих стран, не желающих делиться своими запасами оружия.
Лайф рассказывал, что ранее глава французской парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен призвала прекратить поставлять оружие Киеву.
ТАСС / KITH SEREY