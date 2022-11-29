Кулеба пожаловался на страны, отказавшие Украине в оружии

Целый ряд стран отказались продавать Украине оружие. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его мнению, руководство этих государств поступило так "по политическим мотивам".

"Нужно признать: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", — сказал Кулеба в интервью Politico.