Россиян предупредили о риске сделать только хуже "поднятием" иммунитета

В период распространения простудных заболеваний многие стремятся поднять иммунитет, но так делать не стоит. Об этом предупредил терапевт Алексей Водовозов. Специализированные витамины и добавки не только не принесут пользу организму, но и могут навредить ему.

Врач объяснил, что человеку не нужен мощный иммунный ответ. Такая реакция организма может быть даже ненормальна. Медик упомянул цитокиновый шторм, который во время CoViD-19 "убивал людей". Водовозов подчеркнул, что лучше не трогать эту систему. При этом он успокоил россиян тем, что чаще всего иммунная система на подобные наши "поползновения" не реагирует.

"Мы можем только усложнить работу иммунитета. Переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы, недосыпание — это всё бьёт по иммунитету. Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться. Это не значит, что нужно бежать полумарафон или проезжать 30 километров на велосипеде. Достаточно обычной повседневной деятельности, например выходите на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой", — пояснил Водовозов в эфире радио Sputnik.