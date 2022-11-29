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29 ноября, 00:12

В США ответили на обвинения в продаже Европе газа втридорога

В США не согласились с заявлениями, что они наживаются на поставках газа в Европу

Власти США не согласны со звучащими из Европы обвинениями в том, что Вашингтон наживается на поставках ЕС дорогого сжиженного природного газа. Об этом заявил журналистам представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге в преддверии визита в США лидера Франции Эмманюэля Макрона.

"США более чем в два раза нарастили экспорт СПГ в ЕС в сравнении с 2021 годом", — отметил он и подчеркнул, что это помогло странам Европы заполнить хранилища газа в преддверии зимы.

"Мы видели публикации о том, что США наживаются на продаже СПГ Европе. Это ложное утверждение", — заявил американский чиновник.

В США, по его словам, ситуацию расценивают как мобилизацию поставок газа в Европу с целью содействия ей с подготовкой к зиме.

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Как сообщал Лайф, ранее Макрон возмутился тем, что США устанавливают европейцам цены на газ в три-четыре раза больше, чем он предлагается на внутреннем американском рынке.

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ТАСС / IMAGO / Jens Koehler

Андрей Григорьев

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