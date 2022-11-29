Европа нарастила импорт российского сжиженного газа

За 10 месяцев этого года европейские страны увеличили импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём поставленного из России СПГ оставил рекордные 17,8 миллиарда кубометров. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

На долю российского СПГ пришлось 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа. Основными покупателями за этот период были Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. Европа получила в целом 62,1 млрд кубометров газа за 10 месяцев. Все эти данные говорят о том, что Старый Свет не готов отказаться от газа из России, пишет издание.

А ведь Москва может однажды отказаться от поставок, предположила специалист Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета в Нью-Йорке Анн-Софи Корбо. И тогда европейцев, по её мнению, ждут закупки "на ещё более дорогом спотовом рынке". Она допустила, что Россия может направить свои танкеры в такие страны, как Бангладеш и Пакистан, и там продавать голубое топливо по низким ценам чтобы "заработать политические преимущества" и "оказать давление на европейцев".

Кроме того, издание напомнило, что в 2021 году в общей сложности Европа импортировала 155 млрд кубометров российского природного газа, включая СПГ. Согласно брюссельскому аналитическому центру Bruegel, в 2022-м поставки трубопроводного газа из РФ упали почти на 80% по сравнению с прошлым годом.