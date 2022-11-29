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28 ноября, 23:25

Маск объявил "революцию против онлайн-цензуры" в США

Американский миллиардер Илон Маск, купивший недавно Twitter, объявил "революцию" в борьбе против онлайн-цензуры в США. Он анонсировал публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова в Америке

"Революция против онлайн-цензуры в Америке", — написал бизнесмен на своей странице в соцсетях.

По словам Маска, соответствующие документы вскоре будут обнародованы "самим Twitter". По мнению миллиардера, общество имеет право знать некую праву, однако не уточнил, о чём именно идёт речь.

Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из AppStore

Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из AppStore

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили бюджеты на рекламу в Twitter из-за новой политики Илона Маска. Он попытался связаться с руководителями этих компаний и высказать возмущение.

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ТАСС \ EPA \ Carina Johansen

Андрей Григорьев

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