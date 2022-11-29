Маск объявил "революцию против онлайн-цензуры" в США

Американский миллиардер Илон Маск, купивший недавно Twitter, объявил "революцию" в борьбе против онлайн-цензуры в США. Он анонсировал публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова в Америке

"Революция против онлайн-цензуры в Америке", — написал бизнесмен на своей странице в соцсетях.

По словам Маска, соответствующие документы вскоре будут обнародованы "самим Twitter". По мнению миллиардера, общество имеет право знать некую праву, однако не уточнил, о чём именно идёт речь.