Маск объявил "революцию против онлайн-цензуры" в США
Американский миллиардер Илон Маск, купивший недавно Twitter, объявил "революцию" в борьбе против онлайн-цензуры в США. Он анонсировал публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова в Америке
"Революция против онлайн-цензуры в Америке", — написал бизнесмен на своей странице в соцсетях.
По словам Маска, соответствующие документы вскоре будут обнародованы "самим Twitter". По мнению миллиардера, общество имеет право знать некую праву, однако не уточнил, о чём именно идёт речь.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили бюджеты на рекламу в Twitter из-за новой политики Илона Маска. Он попытался связаться с руководителями этих компаний и высказать возмущение.
ТАСС \ EPA \ Carina Johansen