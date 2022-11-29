ФСБ обнародовала документы об уничтожении украинцев польскими националистами в 40-е годы

Федеральная служба безопасности опубликовала архивные документы, подтверждающие, что польская Армия крайова массово истребляла мирных жителей Западной Украины в годы Второй мировой войны и в послевоенный период. Советским органам госбезопасности приходилось бороться не только со спецслужбами нацистской Германии, но и с националистическими бандами, которые терроризировали мирных жителей в Прибалтике, Польше и на Украине. Приходилось разыскивать нацистских военных преступников и их пособников, в том числе входивших в отряды Армии крайовой, которая подчинялась эмигрантскому "правительству Польши" в Лондоне, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

"Материалы допросов польских боевиков-"аковцев", подчинявшихся эмигрантскому "правительству Польши" в Лондоне, показывают мотивы массовых убийств украинского населения в заключительный период Великой Отечественной войны", — сообщили в ЦОС.

Из показаний "аковцев" следователи узнали, что стояло за страшными преступлениями поляков. Целью террора заявлялось "освобождение" от украинского населения территории, чтобы получить её по итогам ВОВ. Это же подтвердили выписки из протокола допроса заместителя коменданта Станиславовского инспектората Армии крайовой Тодея Бонковского, которому было поручено уничтожить как можно больше украинцев, чтобы после "освобождения" Западной Украины Польше было легче занять эти территории. Бонковский признался, что лично со своим ликвидационным отрядом в мае 1944 года при содействии венгерских солдат совершил два налёта — на сёла Посич и Лисец Станиславовского района. Только в селе Посич было убито 300 человек и сожжено свыше 40 дворов. Подробных данных об убитых в селе Лисец не сохранилось.

Также Армия крайова занималась пропагандой и попыткой настроить украинских националистов на борьбу против советской власти. Так, например, "аковцы" в марте 1945 года придумывали и распространяли листовки, обращённые к украинским националистам от имени украинских патриотов, указывающих, что советская власть — это главный противник украинского национализма.